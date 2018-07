Забастовка фермеров во Франции: "Тур де Франс" отравили слезоточивым газом

Проходящий между городками Каркасон и Баньер-де-Люшон 16-й этап веломногодневки "Тур де Франс" был приостановлен после того, как дорогу гонщикам преградили бастующие в этом департаменте Франции фермеры. Для того, чтобы освободить дорогу, полиция применила слезоточивый газ.

Бастующие работники сельского хозяйства с помощью громадных тюков сена перегородили шоссе, по которому проходил маршрут многодневки, сообщает Eurosport. После неудачных попыток полицейских задержать фермеров, которые начали противоправные действия, правоохранители применили слезоточивый газ.

French police use tear gas to disperse a farmers protest but end up blinding half the peloton in the process 😱 https://t.co/fZdnMJyqsg #TDF2018 pic.twitter.com/vIaiAg77PU