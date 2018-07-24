Саблистки Позднякова и Великая разыграли финал чемпионата мира

На первенстве мира по фехтованию в китайском городке Уси прошел очередной финал: женщины разыграли медали в личном турнире саблисток. В решающем бою сошлись две россиянки и София Позднякова нанесла поражение опытной Софье Великой.

Счет финала 15:13 в пользу Поздняковой, сообщает РИА Новости. Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке Яне Егорян, которая разделила 3-е место с американкой Энн-Элизабет Стоун. Это первая медаль высшей пробы для наших спортсменов на чемпионате мира.