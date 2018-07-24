В Подмосковье два человека разбились при падении легкомоторного самолета

В Серпуховском районе Московской области разбился легкий двухместный самолет марки Zlin-326. Находившиеся на борту два человека погибли.

Сейчас на месте крушения самолета работают экстренные службы, на земле разрушений нет. Причины инцидента выясняются, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.