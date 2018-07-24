Умер один из создателей российской Конституции Вениамин Яковлев

Советник президента России Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни.

Как передает телеканал "Россия 24", Яковлев являлся доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В конце 80-х — начале 90-х был министром юстиции СССР и председателем Высшего арбитражного суда.

Являлся одним из соавторов российской Конституции и с момента создания 22 декабря 2005 года сопредседателем Ассоциации юристов России.