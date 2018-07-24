ФИФА номинировала Черчесова на звание "Тренер года"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был включен в список номинантов на звание "Тренер года" по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Российский наставник на минувшем чемпионате мира довел команду до четвертьфинала турнира.

Также, как сообщает официальный сайт ФИФА, в список претендентов также были включены Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Валверде ("Барселона") и Зинеддин Зидан ( "Реал", Мадрид).

Сообщается, что номинанты были отобраны за их достижения в период с третьего июля 2017 года по 15 июля 2018. Победитель определится по результатам равномерного распределения голосов болельщиков, журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных 24 сентября 2018 года.