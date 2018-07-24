Тема:
Футбол-2018 4 часа назад
ФИФА номинировала Черчесова на звание "Тренер года"
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был включен в список номинантов на звание "Тренер года" по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Российский наставник на минувшем чемпионате мира довел команду до четвертьфинала турнира.
Также, как сообщает официальный сайт ФИФА, в список претендентов также были включены Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Валверде ("Барселона") и Зинеддин Зидан ( "Реал", Мадрид).
Сообщается, что номинанты были отобраны за их достижения в период с третьего июля 2017 года по 15 июля 2018. Победитель определится по результатам равномерного распределения голосов болельщиков, журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных 24 сентября 2018 года.
Ранее по теме
-
Хорват Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира3 суток назад
-
Путин: сборная России поразила всех качеством своей игры4 суток назад
-
Во время ЧМ больше всех заработали маркетологи, охранники и студенты4 суток назад
-
Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на турнире4 суток назад
-
Ожидания и реальность: сборная России приятно удивила болельщиков5 суток назад
-
Болельщики ЧМ вынесли из поездов подстаканников и простыней на миллион рублей5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Одна из основательниц Femen покончила с собой
- Греция в огне: люди спасаются от пожаров в море
- Пытки в колонии: Бастрыкин потребовал дать жесткую оценку
- Виктория Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты
- Главный томский спасатель задержан за взятку
Самое читаемое
-
Убиийца 5-летней девочки может быть причастен к другим преступлениям
- Чемпионка России внезапно умерла в 28 лет
- Обнародованы страшные кадры ДТП, в котором погибли пять человек
- Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями
- Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Kia назвала цены и версии обновленной Kia Optima для России
- "Автодор" поможет рассосаться пробкам перед Воронежем
- Ржавеет, но дешево чинится: владельцы назвали плюсы и минусы Lada Priora
- Крым и трасса М4 встали в многокилометровых пробках
Экономика
-
Трамп угрожает Европе новыми пошлинами
- Венесуэла: глубочайший кризис и инфляция в миллион процентов
- Прогноз Росстата: численность населения РФ увеличится. Или уменьшится
- Ожирение в России: топ-5 самых тучных регионов
- Глава JP Morgan посоветовал Трампу объявить ЧП в инфраструктуре США
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Франция помогает России восстанавливать Сирию
- Информационное возвращение Крыма на Родину
- Как медведиц на Ямале укладывают спать
Москва 24
-
Водитель автобуса, задавивший четырех человек, в суде не признал вину
- Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Московские палатки с шаурмой проверят после случая массового отравления
- На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Вести.Hi-tech
-
Голосовые помощницы осваивают секс-игрушки
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Представлена "нокия" в стиле iPhone X дешевле 10 000 рублей
- Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
- Создатель Google скупает разработчиков летающих авто. Зачем?
Вести-Москва
-
Убийство девочки в Серпухове: на подозреваемого уже жаловались полиции
- Почти 4,5 миллиона туристов побывали в Москве за время мундиаля
- Крупный пожар в поселке Монино тушили более шести часов
- Автосервисы наживаются на столичных автовладельцах
- Ночных вандалов, разоряющих клумбы в Видном, сняли на видео
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота
- "Электронный язык" быстро распознает некачественный мёд
- Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
- Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе