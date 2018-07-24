"Рыбный дождь" в тайваньском порту сняли на видео

Тысячи сардин превратили в кипящий поток портовые воды в тайваньском Цзилуне, что вплотную примыкает к столице острова. Рыбаку Лу Цзинваю посчастливилось в тот момент оказаться в своей лодке и не только снять на видео летающих рыб, но и собрать хороший "урожай".

"Дождь из сардин" прошел вечером в минувшую пятницу, 20 июля, а его причиной стали несколько крупных барракуд, зашедших в портовые воды с целью подкрепиться. Зажатые в бухте сардины начали выпрыгивать из воды, при этом некоторые из них приземлялись в лодке, владелец которой был немало удивлен поведением рыб, но не растерялся и принялся раскладывать добычу по корзинам.