"Локомотив" официально арендовал Крыховяка у "ПСЖ"

Действующий чемпион России московский "Локомотив" объявил о заключении договора с футболистом французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Польский полузащитник будет выступать за железнодорожников на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт "красно-зеленых", соглашение с футболистом рассчитано на один год. Ранее сообщалось о том, что по окончании соглашения "Локо" будет иметь возможность выкупить права на поляка. За новую команду Крыховяк будет выступать под седьмым номером.

Напомним, что игрок принадлежит "ПСЖ", однако предыдущий сезон он провел в составе английского "Вест Бромвича". Кроме того, на минувшем чемпионате мира Крыховяк провел за сборную Польши все три матча группового этапа без замен и отличился одним голом.

Отметим, что Крыховяк стал вторым поляком в нынешнем составе "Локомотива" – годом ранее команду пополнил его партнер по национальной сборной Мацей Рыбус.