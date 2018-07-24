Швейцарские ученые рассказали, как пользоваться смартфоном без вреда для здоровья

Представители Швейцарского института общественного здоровья (Swiss TPH) провели исследование, в ходе которого выяснили, как пользование смартфоном влияет на клетки человеческого мозга. Исследователи изучили, насколько вредны гаджеты для нашей памяти, сообщает Swiss TPH.

Ранее швейцраские ученые доказали, что при долгом использовании смартфоны могут негативно повлиять на память подростков. Спустя три года после получения этого результат исследовали решили опросить в два раза больше молодых людей, пригласив для участия в эксперименте 700 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Каждый из них постоянно пользовался смартфоном более года.

Исследователи пришли к достаточно неутешительным выводам. Оказалось, что радиоизлучение от телефона сильнее всего сказывается на тех, кто ведет долгие беседы по смартфону. В группе риска оказались молодые люди, которые любили держать гаджет близко к правому уху. У них наблюдались проблемы с памятью.

Швейцарцы спешат успокоить тех, кто редко говорит по телефону и держит его как можно дальше от головы. На таких людей негативное воздействие радиоизлучения оказалось минимальным.

Ученые отмечают, что исследования в этой области необходимо продолжить. Европейцы советуют общаться по телефону с помощью наушников и громкой связи.