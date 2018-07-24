В Подмосковье разбился чемпион мира по авиаакробатике

На борту разбившегося под Серпуховом легкомоторного самолета находились двое. Оба погибли. Как сообщает "Интерфакс", по предварительным данным, за штурвалом находился чемпион мира 2014 года по акробатике на Як-52 Игорь Турик.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Представитель столичного управления на транспорте СК Елена Марковская подтвердила пока лишь гибель двух человек в авиакатастрофе.

Вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе Подмосковья около 15:30 потерпел крушение спортивный легкомоторный самолет ZLIN 326. Оба пилота погибли. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.