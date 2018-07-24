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Медицинская техника и технологии будущего 2 часа назад
Заработал крупнейший портал результатов клинических испытаний
В современных реалиях, когда человечество вынуждено бороться с раком, диабетом, устойчивыми к антибиотикам бактериями, деменцией и многими другими заболеваниями, своевременный доступ к результатам клинических испытаний может дать большую фору новым исследованиям. Эту важнейшую миссию взяла на себя независимая некоммерческая организация Vivli, базирующаяся в Кембридже (штат Массачусетс, США).
Проблема повторного использования клинических данных (и положительных, и отрицательных) висела в воздухе довольно давно. Для её частичного решения уже создавались небольшие проекты, в частности, на базе Мультирегионального Центра клинических испытаний. По сути, новый проект стал его продолжением и расширением.
Создатели портала Vivli выступают в роли нейтрального брокера и стремятся побудить разработчиков лекарств делиться экспериментальными данными, даже если получен отрицательный результат, который показывает, что лечение бесполезно. На сегодняшний день в обязательном порядке публикуются лишь ограниченные данные клинических испытаний, требующие одобрения регулирующих органов США. Но многие исследователи считают, что обмен исходными данными по каждому пациенту, естественно, без упоминания имён и личной информации, будет представлять значительно большую ценность.
Vivli – это безопасная платформа, которая готова интегрировать крупномасштабные массивы данных клинических испытаний, предоставляемых промышленностью, научными кругами и некоммерческими организациями. Портал оснащён надёжной поисковой системой, что делает информацию о результатах испытаний доступной для исследователей во всём мире, независимо от того, кто спонсировал работы и где они проводились.
Уже в июле 2018 года Международный комитет редакторов медицинских журналов попросит авторов научных публикаций представить план обмена данными, включая сведения об отдельных пациентах. Этому предшествовала горячая дискуссия, в ходе которой высказывались опасения, что новая система позволит исследователям-паразитам собирать и быстро публиковать интересующие их данные, вытесняя настоящих авторов.
Некоторые гиганты медицинской индустрии уже откликнулись на призыв. Например, корпорация Johnson & Johnson делится с учёными данными пациентов на сайте YODA, созданном при поддержке Йельского университета, а британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, предоставляет доступ к исследовательским данным на сайте ClinicalStudyDataRequest.com.
По словам исполнительного директора Vivli Ребекки Ли (Rebecca Li), её команда стремится упростить поиск, запрос и получение данных с этих и других рессурсов. На момент запуска на новом портале доступны результаты 2500 исследований от 15 организаций, которые объединяют данные клинических испытаний с участием 1,3 миллионов пациентов из 98 стран. В этих работах исследовалось лечение таких заболеваний, как диабет, болезнь Альцгеймера и малярия.
После регистрации на портале пользователи получат бесплатный доступ к базовым инструментам сроком на один год. После этого стоимость пользования составит $12 долларов в день.
Стоит отметить, что это не первый проект, который направлен на обмен данными между медицинскими исследовательскими организациями. Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о крупнейшей электронной коллекции генетических вариаций человека, атласе человеческих клеток и наиболее полной базе данных по раковым заболеваниям.
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