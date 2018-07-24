Экипаж Каргинова выиграл четвертый этап "Шелкового пути"

На ралли-рейде "Шелковый путь-2018" состоялся четвертый этап. Победителем в классе грузовиков стал экипаж российского автогонщика Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-Мастер".

Спецучасток общей протяженностью 366 километров Каргинов преодолел за 4 часа 28 минут 13 секунд. Вторым к финишу приехал выступающий на "Рено" голландец Мартин ван ден Бринк, который отстал от лидера на 59 секунд. Замкнул тройку лучших экипаж еще одного россиянина Антона Шибалова, также представляющего "КАМАЗ-Мастер" (+10.04).

Отметим, что генеральную классификацию продолжает возглавлять Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-Мастер"), результат которого равняется 15 часам 48 секундам 31 секундам. Каргинов со своей командой занимает второе место (+14.03), третье место – за экипажем Айрата Мардеева из "КАМАЗ-Мастер" (+23.49).