Мэй взяла переговоры по Brexit под свой контроль

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй решила лично руководить переговорами по выходу страны из Евросоюза.

"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза (Доминик Рааб) будет выступать в качестве моего представителя", — заявила она.

Министерство по делам Brexit при этом продолжит руководить подготовкой правительства к выходу из ЕС. При этом в ведомство перейдут некоторые сотрудники секретариата кабинета министров Великобритании, передает "Интерфакс".

В последнее время в руководстве страны не стихают разногласия по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Из-за разногласий правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

После этого правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с Европейским союзом. Согласно документу, они будут основаны на взаимной выгоде.