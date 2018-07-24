В греческих пожарах погибли уже 74 человека

Разгоревшиеся в Греции сильные лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает греческая пожарная служба, по данным которой в настоящее время из-за ожогов госпитализированы 164 взрослых и 23 ребенка.

С пожарами в окрестностях Афин борются сотни пожарных. Наиболее крупные очаги возгорания зафиксированы к 50 километрах к западу от греческой столицы вблизи населенного пункта Кинета и к северо-востоку — недалеко от порта Рафина. Это около 40 километров от Афин.

Множеству жителей пришлось покинуть свои дома. При этом морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнование руководству Греции в связи с гибелью людей и предложил помощь министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.