Касаткина стартовала с победы на Moscow River Cup

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на московском турнире категории WTA International под названием Moscow River Cup. 21-летняя россиянка в первом круге соревнования победила соотечественницу Анну Калинскую.

13 ракетка мира одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1 и пробилась во второй круг соревнования, которое проводится на грунтовом покрытии. Теннисистки провели на корте 53 минуты. Следующей соперницей Касаткиной станет словенка Тамара Зиданшек. Игра состоится 25 июля.

Отметим, что призовой фонд турнира равняется 750 тысячам долларов. Финал Moscow River Cup состоится 29 июля.