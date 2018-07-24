Они усугубляют незаконность своего положения. Минобороны РФ ответило на заявление американского генерала

Заявление генерала Джозефа Вотела, будто Штаты не намерены сотрудничать с Россией в Сирии из-за того, что она поддерживает правительство Башара Асада, дискредитирует официальную позицию его верховного главнокомандующего и усугубляет незаконное положение американских войск в Арабской Республике, заявил официальный представить Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он добавил, что формально Соединенные Штаты прибыли в Сирию, чтобы бороться с группировками ИГИЛ (запрещена в России) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Однако после начала боевых действий против них, количество террористов в Республике только росло.

Конашенков напомнил, что именно после вмешательства России, сирийской армии при поддержке ВКС РФ всего за три года удалось почти полностью очистить страну от экстремистов. И именно Россия начала процесс возвращения мирной жизни в Сирии.

Джозеф Вотел – командующий силами США на Ближнем Востоке. Вчера в интервью телеканалу ABC он заявил, что сотрудничество Штатов и России в Сирии кажется ему сомнительным. Тем более что никаких указаний от высшего руководства после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки он не получал.