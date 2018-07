Трамп подозревает, что Россия его не хочет

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии.

Об этом глава Белого дома поведал мировой общественности в своем аккаунте. По его словам, его беспокоит то, что в ноябре 2018 года на промежуточных выборах, где будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, Россия будет активно поддерживать представителей Демократической партии США.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!