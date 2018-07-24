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24 июля 201819:42 Александр Балицкий

Рост на тысячу каждый год: Голикова рассказала, как собираются индексировать пенсии

Государство в состоянии выполнить все взятые на себя обязательства вне зависимости от ситуации в мире и цен на энергоносители, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Под ее председательством в Москве прошло заседание, посвященное госбюджету на следующие три года. Социальные расходы существенно вырастут. К примеру, на борьбу с онкологией планируется потратить дополнительно около трети триллиона рублей. А пенсии правительство предлагает индексировать ежегодно 1 января.

Профсоюзные лидеры и представители деловых кругов изучают пояснительные записки кабмина. Правительство предлагает обсудить и дать свои предложения по усилению социальных статей предстоящего бюджета. Голикова начинает с пенсий.

"Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом", — сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

Больше работающих — больше отчислений. Поэтому и индексация выше инфляции — каждый год с 1 января, чтобы к 2024 году средняя пенсия достигла 20 тысяч. Предварительные расчеты в Пенсионном фонде уже есть.

"В основных характеристиках бюджета фонда на 2019-2021 годы предусмотрено увеличение пенсий в среднем на тысячу рублей каждый год. И дальше такое же увеличение предусмотрено на 2022-2024 годы", — объясняет Антон Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда РФ.

Поэтапное повышение пенсионного возраста, одобренное депутатами в первом чтении (ко второму чтению законопроект будет доработан с учетом всех мнений) рассчитано до 2034 года. Но тем, кто в первую очередь попадет под новые условия и продолжит работать, государство гарантирует сохранение выплат из Фонда социального страхования.

"Кроме того, фонд традиционно направляет 20% страховых взносов на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Можно было бы в этой норме предусмотреть предоставление работникам старшего поколения дополнительных возможностей для реабилитации и санаторно-курортного лечения", — рассказывает Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

В правительстве вновь подчеркнули: изменения в пенсионной системе, главная цель которых улучшение жизни старшего поколения, должны сопровождаться и совершенствованием системы здравоохранения. 330 миллиардов рублей в Фонд обязательного медицинского страхования направят на лечение онкологических заболеваний. И это далеко не все.

"Начиная с 2020 года, перечень высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования, расширяется новыми методами лечения по профилю травматология и ортопедия, по профилю эндокринология, по профилю неврология и протонной терапии", — объясняет Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

Еще одно важное предложение правительства — индексация материнского капитала с 2020 года с учетом инфляции. Лидерам профсоюзов инициативу тоже предложили оценить.

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