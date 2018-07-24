В Ростовской области при обрушении шахты погибли люди

Сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при демонтаже здания бывшего отделения шахты в городе Гуково.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления, отметив, что уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Трагедия произошла 24 июля. При демонтаже полуразрушенного здания бывшего отделения шахты "Алмазная" в результате выемки нижней металлоконструкции обрушилась часть здания, в результате чего двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

Тело одного из них уже извлечено из-под завалов. Второй погибший найден и вскоре будет перенесен из-под руин. Оба пострадавших являлись жителями города Шахты, которые не были официально трудоустроены.