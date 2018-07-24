Российские ватерполисты не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло завершила свои выступления на проходящем в испанской Барселоне чемпионате Европы. Российская команда не смогла пробиться в полуфинал континентального первенства, уступив в 1/4 финала команде Италии.

Итальянские ватерполисты поразили ворота россиян 11 раз, в то время как наши спортсмены смогли ответить лишь одним голом. Итоговый счет 11:1 в пользу игроков с апеннинского полуострова. Тем не менее, на этом турнир для россиян не завершается – теперь им предстоит борьба за пятую строчку чемпионата Европы. Следующим соперником станет проигравший в матче Испания – Греция.

Напомним, что ранее уступила четвертьфинал турнира и женская сборная России, которая проиграла борьбу за полуфинал соперницам из Греции.