Скоропостижно скончался актер Александр Исаков

Актер театра и кино Александр Исаков скоропостижно кончался на 40 году жизни в понедельник, 23 июля. Об этом сообщили представители пресс-службы Государственного театра киноактера.

В сообщении отмечается, что Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливом актере с великолепно многогранным даром. Его харизма была способна заразить новыми идеями и положительными эмоциями всех, кто его окружал.

С 2004 года актер был занят в самых популярных постановках Театра киноактера, таких как "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Щелкунчик и мышиный король", "Волшебная туфелька Золушки", "Мера за меру" и многих других, сообщает агентство "Интерфакс"

Также Александр Исаков был успешным киноактером, он сыграл в популярных сериалах и фильмах, среди которых "Счастливы вместе", "Холостяки", "Дежурный ангел", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида" и "Безмолвный свидетель".

"Мы скорбим и разделяем тяжесть утраты. Светлая память об Александре Исакове навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении на сайте театра.