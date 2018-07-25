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Отравление Скрипаля 1 час назад
Пострадавший в Эймсбери: я не помню, где нашел флакон с ядом
Британец Чарли Роули заявляет, что не помнит, где нашел флакон с веществом, который подарил своей подруге, позднее скончавшейся в больнице Солсбери. Об этом сообщил телеканал ITV.
В интервью журналистам Роули рассказал, что не может вспомнить, где нашел коробку, в которой, как он думал, находится флакон с духами. По словам Роули, коробка в течение нескольких дней лежала у него дома в Эймсбери, и лишь потом он подарил ее своей подруге. Роули подчеркнул, что во флаконе находилась какая-то маслянистая субстанция, по запаху совершенно не похожая на духи.
Через 15 минут после того, как его подруга распылила на запястье вещество, находящееся во флаконе, она почувствовала недомогание.
Ранее во время беседы с представителями СМИ Роули рассказывал, что нашел флакон с духами и отдал его подруге, не подозревая, что находка может быть опасной. Также мужчина вспомнил, что флакон треснул у него в руках. Роули выразил соболезнования родственникам своей подруги и заявил, что искренне жалеет о том, что подарил ей "духи".
Утром 4 июля полиция Великобритании сообщила о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и в критическом состоянии были госпитализированы. Вечером 8 июля пострадавшая от отравления Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание Чарли Роули – второй пострадавший, напоминает РИА Новости.
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