"Спартак" в ожидании: ПАОК обыграл "Базель" в матче Лиги чемпионов

Греческий клуба ПАОК одержал победу в первом поединке второго квалификационного раунда против швейцарского "Базеля". Игра проходила в Салониках на домашнем стадионе "орлов" и завершилась со счетом 2:1 в их пользу.

Голы за греков забивали Хосе Каньяс и Александар Прийович, а единственный гол со стороны швейцарцев оформил Албиан Аети. Ответная игра состоится в Базеле первого августа. Победитель этого противостояния пробьется в третий отборочный раунд, где поборется за выход в основную сетку Лиги чемпионов с московским "Спартаком".