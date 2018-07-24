Жильцы дома в Приозерске, пострадавшего от хлопка газа, вернулись в свои квартиры

Жильцам дома в городе Приозерске Ленинградской области, которые были эвакуированы во вторник, 24 июля, после хлопка газовоздушной смеси на первом этаже, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом СМИ сообщил глава администрации Приозерского района Александр Соклаков.

Как уточняется, к себе домой вернулись все люди, кроме жильца пострадавшей квартиры. В настоящее время он находится в больнице, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре после хлопка газа в трехэтажном жилом доме, расположенном на улице Кирова в Приозерске, поступило на пульт в 19:05 по московскому времени. В результате ЧП пострадал один человек – хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв. Его с ожогами госпитализировали в Приозерскую межрайонную больницу. 35 жильцов дома эвакуировали, и они провели несколько часов на улице, ожидая, пока пожарные завершат работу.

Установлением причины произошедшего будут заниматься следственные органы после дознания. По предварительным данным, произошло возгорание бытового газа в замкнутом объеме, уточнил Александр Соклаков.

Кирпичный трехэтажный дом №6 на улице Кирова в Приозерске, в котором произошло ЧП, был построен в 1963 году, передает ТАСС.