Тренер Тутберидзе рискует лишиться четвертой фигуристки

Российская фигуристка Дарья Паненкова находится на грани ухода из группы тренера Этери Тутберидзе. Известно, что спортсменка покинула тренировочную базу в подмосковном Новогорске еще до окончания сборов. Об этом сообщает Russia Today.

При этом сама Паненкова напрочь отказывается комментировать данную ситуацию. В случае развития конфликта фигуристка может стать номером 4 в списке покинувших группу Тутберидзе. Ранее от тренера уже ушла Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.

Отметим, что Паненкова является призером этапов Гран-при среди юниоров в Латвии и Польше.