ДТП в Нижегородской области: двое детей погибли, ребенок и двое взрослых ранены

В Нижегородской области на трассе М-7 столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии двое маленьких детей погибли, еще одного ребенка и двоих взрослых доставили в больницу. О происшествии сообщил представитель УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как уточняется, авария произошла днем во вторник, 24 июля, на 475 километре автодороги "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области.

Легковой автомобиль, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. В результате двое детей 2001 и 2006 годов рождения, сидевшие на заднем сидении, погибли на месте ДТП. Еще одного ребенка 2009 года рождения, тоже сидевшего сзади, госпитализировали с тяжелыми травмами. Мужчина и женщина, которые сидели на передних сидениях, также госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.