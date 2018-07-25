Тема:
Конфликт в Сирии 3 часа назад
ООН следит за ситуацией вокруг сирийского истребителя, сбитого Израилем
Организация Объединенных Наций следит за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого армией обороны Израиля 24 июля. Об этом СМИ заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
При этом он подчеркнул, что детали проводимой военными операции неизвестны.
24 июля армия обороны Израиля сообщила о том, что сбила сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, залетевший на 2 километра в воздушное пространство еврейского государства.
По данным информационного агентства SANA, самолет не вылетал за территорию Сирии и был атакован в воздушном пространстве САР. По сообщениям журналистов, истребитель атаковал террористов неподалеку от населенного пункта Сайда в районе Вади-Ярмук в провинции Дераа.
Пилот самолета погиб, передает газета "Известия".
Постпред Израиля в ООН заявил, что прежде чем выпустить по истребителю ракеты, военные несколько раз пытались связаться с экипажем самолета. Но ответа израильская сторона так и не получила.
Перед ударом военные убедились, что истребитель не принадлежит ВКС России, подчеркнул представитель израильской армии Джонатан Конрикус.
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