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Ситуация в Донбассе 3 часа назад

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25 июля 201801:38

ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики вновь нарушили перемирие. Его объявили с начала июля, чтобы дать людям возможность собрать урожай.

Только за сутки военные обстреляли территорию ДНР семь раз, передает телеканал "Россия 24". Огонь вели из минометов и орудий бронемашин.

Больше всего пострадал Докучаевск — город около линии соприкосновения. Ранена девушка, снаряд разорвался прямо во дворе ее дома.

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