ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики вновь нарушили перемирие. Его объявили с начала июля, чтобы дать людям возможность собрать урожай.

Только за сутки военные обстреляли территорию ДНР семь раз, передает телеканал "Россия 24". Огонь вели из минометов и орудий бронемашин.

Больше всего пострадал Докучаевск — город около линии соприкосновения. Ранена девушка, снаряд разорвался прямо во дворе ее дома.