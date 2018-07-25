Тема:
Конфликт в Сирии 3 часа назад
25 июля 201800:49
Самолет МЧС доставил в Сирию 30 тонн гумпомощи из России
В Сирию самолетом МЧС доставили 30 тонн гуманитарной помощи из России. В основном это продукты питания и медикаменты. Их при содействии российского Центра по примирению сторон раздадут жителям и беженцам.
На этом же самолете в Сирию прибыли эксперты центра по проведению спасательных операций МЧС России "Лидер". Они обсудят с представителями сирийской власти разминирование территорий, передает телеканал "Россия 24".
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