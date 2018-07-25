Власти Британии изолировали Чарльза Роули от общественности

Власти Великобритании изолировали от общественности Чарльза Роули, пострадавшего от действия нервно-паралитического вещества. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне.

Брат Роули заявил, что мужчина заперт без доступа к новостям и возможности выйти погулять. Это очень похоже на ситуацию со Скрипалями, которых после выписки тоже никто не видел.

В посольстве отметили: главная цель властей — не допустить свободного общения пострадавших, только тщательно дозированная информация.

Но кое-что Роули все-таки рассказал, передает телеканал "Россия 24". Любопытная деталь: по его словам, флакон с веществом был запечатан, как новый. Ранее британская пресса писала, что якобы этот же пузырек использовали против Скрипалей, а затем выбросили.