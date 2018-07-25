Пентагон выделил 308 миллионов долларов на производство Javelin

Пентагон выделил 308 миллионов долларов для производства переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины. Такая информация появилась в списке контрактов, которые заключило ведомство.

Консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих комплексов для Турции, Литвы, Украины, Австралии, Тайваня и Эстонии. Работы будут проводиться в штате Аризона. Ожидается, что они будут завершены до конца августа 2021 года.

В 2017 году администрация США одобрила поставки Украине оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину, передает РИА Новости.