В больнице Лимы прогремели два взрыва: 20 человек ранены

В городе Лима, столице Перу, в одной из больниц прогремело два взрыва. В результате ЧП были ранены 20 человек. Врачи оценивают состояние двоих из них как критическое. Такие данные сообщил портал Peru Reports, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как уточняется, инциденты произошли в больнице района Сан-Сидра. Один взрыв произошел на парковке, второй – в лаборатории. По данным полиции, два человека, находящихся в критическом состоянии, могут быть причастны к случившемуся.

Изначально предполагалось, что один из взрывов произошел из-за утечки газа. Но позднее полицейские обнаружили на месте происшествия рюкзак и пряжку, которая могла удерживать взрывное устройство. По словам представителя полиции Лимы Гастона Родригеса, злоумышленники таким образом могли угрожать неизвестным людям или вымогать деньги. Пока точные мотивы преступления не установлены.