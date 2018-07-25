СК: в деле о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" могут появиться новые фигуранты. Об этом заявил СМИ исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин.

Жертвами страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали 60 человек, большинство из них – дети. В рамках уголовного дела по данному факту были задержаны и арестованы 11 человек, в том числе собственники, управляющие зданием и охранник, ответственные за ввод ТРЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

По словам Голкина, в ближайшие дни обвинение в окончательной редакции будет предъявлено семи фигурантам. Расследование основного дела будет продолжено, передает РИА Новости.

В интервью изданию "Коммерсантъ" Голкин подчеркнул, что не исключает появление новых фигурантов, в том числе из чиновников, которые давали разрешения на строительство и эксплуатацию торгового центра.

Было установлено, что владелец ТРЦ Юлия Богданова знала о неисправности системы пожаротушения, но не выделила необходимые средства на ее ремонт. Богданова решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда вспыхнул пожар, пожарная сигнализация не была подключена, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, а системы порошкового тушения на четвертом и пятом этажах здания вовсе не было.