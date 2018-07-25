Власти Греции выделили 20 миллионов евро пострадавшим от природных пожаров

Власти Греции выделили помощь пострадавшим от лесных пожаров — 20 миллионов евро. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров.

По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека. В их числе — бельгийский турист, которого ранее считали пропавшим. Около 200 человек пострадали. Как сообщают в посольстве РФ в Афинах, россиян среди них нет.

В Греции уже почти месяц стоит 40-градусная жара. Крупные лесные пожары, которые уже признали национальной катастрофой, накануне вспыхнули возле Афин. В тушении задействованы тысячи человек, передает телеканал "Россия 24". Ущерб от разгула стихии еще предстоит уточнить.