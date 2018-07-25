Китайский тайфун "Ампил" может принести непогоду в Хабаровский край

Сильные ливни сегодня могут обрушиться также на Хабаровский край и Еврейскую область. Осадки принесут два циклона, один из которых — бывший тайфун "Ампил". Это он заставил Китай эвакуировать жителей двух провинций. А потом изменил направление и пошел на Хабаровск, напоминает телеканал "Россия 24".

По оценкам МЧС, дожди могут привести к подъему воды в Амуре. У краевой столицы она может подняться до опасной отметки — 6 метров — и подтопить некоторые участки.

Создан оперативный штаб, который собирает и анализирует оперативную информацию.