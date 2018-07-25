В Амурской области ожидают вторую волну паводков

Амурская область сегодня вновь ждет сильных дождей. В конце минувшей недели реки региона вышли из берегов, местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Самой сложной остается обстановка в Мазановском районе. Подтоплены десятки домов, передает телеканал "Россия 24".

14 бригад вывозят мусор, который принесла вода, демонтируют полы в домах и просушивают подвалы при помощи спецтехники. По-прежнему стоит проблема качества питьевой воды. Жителям советуют не пить воду из-под крана и срочно делают прививки от гепатита А.

В регионе уже начали восстанавливать дороги и мосты. Частичные повреждения пока зафиксированы на восьми участках. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья, ущерб только по ним – 0,5 миллиарда рублей.

В МЧС говорят, что паводок смещается на юг Приамурья.