Десятки школ возобновили работу в освобожденной от боевиков Восточной Гуте

В Сирии в освобожденной от боевиков Восточной Гуте открылись десятки школ. Восстановить помещения удалось в кратчайшее время. Сейчас ремонт продолжается.

Занятия проходят, несмотря на летние каникулы. Для учеников и педагогов это все в радость — ведь бояться больше нечего.

В целом, мирная жизнь в городе налаживается. В Восточную Гуту вернулись уже почти 100 тысяч человек. Еще до 200 беженцев в ближайшее время могут вернуться в Сирию из стран Евросоюза, передает телеканал "Россия 24".