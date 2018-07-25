Российские дипломаты посетят Марию Бутину 26 июля

Представители российского посольства в США посетят арестованную в Вашингтоне Марию Бутину завтра, 26 июля. В ведомстве хотят убедиться, что девушка обеспечена надлежащей юридической помощью и что в отношении нее соблюдаются нормы международного права.

В нашей дипмиссии заявили, что визит уже согласован с администрацией тюрьмы. Подобное планируется делать не реже раза в неделю, передает телеканал "Россия 24".

Также на имя гражданки России на днях откроют специальный счет. Средства с него Бутина сможет тратить на телефонные звонки, в том числе родственникам и в посольство. А еще дипломаты намерены наладить доставку почты для Марии.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в середине июля. Американские власти обвиняют ее в том, что она якобы пыталась провести в США "операцию по влиянию" в интересах России.

Глава МИДа РФ Сергей Лавров потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Он назвал обвинения против неё "сфабрикованными".