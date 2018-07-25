ЕС будет "отсеивать" мигрантов в течение 72 часов после их прибытия

Евросоюз планирует "отсеивать" мигрантов в течение трех суток после их прибытия. Это прописано в плане Еврокомиссии по первичному приему беженцев.

Согласно документу, в течение 72 часов специалисты должны оценить, есть ли основания для предоставления убежища тому или иному иностранцу.

О создании "контролируемых центров" по работе с мигрантами и "платформ по высадке" спасенных беженцев в Средиземноморском регионе европейские лидеры договорились на недавнем саммите в Брюсселе, напоминает телеканал "Россия 24".

В команду специалистов, которые будут принимать решение о допуске или недопуске мигрантов в Евросоюз, будут входить пограничники, переводчики, сотрудники Европола, а также эксперты, которые будут анализировать положение того или иного беженца.