Белый дом не будет публиковать отчеты о телефонных переговорах Трампа

Белый дом отказался от публикации сообщений о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с лидерами других стран. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на два анонимных источника.

В кратких официальных заявлениях по итогам телефонной беседы принято перечислять лишь основные темы переговоров, но, видимо, и это теперь слишком много.

Журналистам так и не удалось узнать причины и сроки такого решения. Официальный представитель Белого дома отказалась комментировать эту тему, передает телеканал "Россия 24".

СNN подчеркивает: последний отчет о телефонном разговоре Дональда Трампа появился на сайте Белого дома в середине июня. С тех пор президент США проводил такие переговоры как минимум дважды, но уже без открытых отчетов.