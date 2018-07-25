Кирстен Нильсен: Россия пытается посеять раздор в США

Президент США Дональд Трамп никак не определится, вмешивалась, по его мнению, Россия в американские выборы или нет.

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что президент все же доверяет разведке Соединенных Штатов.

В интервью Fox News Нильсен утверждает, что Москва "пытается посеять раздор в США", передает телеканал "Россия 24". Поэтому американские власти намерены защищать свое киберпространство, чтобы не допустить влияния на выборы внутри страны в дальнейшем.