Комикс "Сабрина" претендует на Букеровскую премию

В литературном мире зреет сенсация. Впервые на престижную Букеровскую премию претендует комикс. Но не про супергероев, как обычно: графический роман "Сабрина" повествует о пропавшей девушке, ее исчезновение переживает и семья, и весь город. Жюри "Букера" отмечает, что комикс достоин мирового признания, поскольку "меняет форму художественной литературы", сообщает "Россия 24".

Во вторник в Лондоне был опубликован длинный список соискателей Букеровской премии. Имя победителя огласят 16 октября. В списке — имена 13 писателей из четырех стран. От Великобритании — Белинда Бауэр, Анна Бернс, Гай Гунаратне, Софи Макинтош, Робин Робертсон, Дейзи Джонсон, от США — Рейчел Кушнер, Ричард Пауэрс, Ник Дрнасо, Канады — Майкл Ондатже и Эзи Эдугян, Ирландию представляют Салли Руни и Донал Райан.

Короткий список, в который войдут 6 писателей, обнародуют 20 сентября.

Среди претендентов на премию — Майкл Ондатже. В этом году он был объявлен лауреатом "Золотой Букеровской премии", а его роман "Английский пациент" (1992 год) признан лучшей из книг, получившей Букеровскую премию за последние 50 лет.

Букеровская премия вручается с 1969 года за романы на английском языке, опубликованные в Великобритании.