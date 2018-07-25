СМИ опубликовали аудиозапись разговора Трампа о выплатах модели Playboy

Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись разговора Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна о выплатах модели журнала Playboy.

Якобы эта запись подтверждает, что тогда еще кандидат в президенты США знал о намерениях Коэна выкупить права на публикацию материала Карен Макдугал. Она утверждала, что состояла с Трампом в интимной связи, напоминает телеканал "Россия 24". На записи слышно, как Коэн говорит: "Нам придется заплатить". А Трамп отвечает: "Заплатить наличными".

Однако CNN отмечает, что аудио очень плохого качества, поэтому понять контекст беседы до конца невозможно.