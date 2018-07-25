Макрон взял на себя ответственность за инцидент с избиением демонстранта

"Единственный виноватый – это я!" — заявил президент Франции, комментируя ситуацию вокруг своего советника, который избил демонстранта 1 мая.

По словам Эммануэля Макрона, это было предательством. Никто в его окружении не в праве нарушать законы и нормы. Макрон призвал не превращать Францию в страну ненависти из-за случившегося.

Скандал разгорелся из-за советника Эммануэля Макрона, бывшего начальника службы его личной безопасности Александра Бенналя. Во ходе первомайской демонстрации он в защитном шлеме правоохранительных органов напал как минимум на одного участника манифестации.

Видео быстро разлетелось по Интернету, передает телеканал "Россия 24". Сам Бенналя заявил, что применил силу лишь потому, что хотел помочь полицейским справиться с агрессивным протестующим.