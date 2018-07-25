Бастрыкин: российский император Александр III не был отравлен

Российский император Александр III не был отравлен. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин уточнил: эксгумацию провели в рамках расследования убийства царской семьи в Екатеринбурге. Химическая экспертиза волос показала, что следов яда нет. Этот факт удалось установить во время повторного поднятия останков царской семьи.

Как пояснил глава Следственного комитета, новая экспертиза была сделана с целью установления биологического родства по мужской линии в нескольких поколениях.

В 90-е годы исследование ДНК проводилось только по материнской линии, напоминает телеканал "Россия 24". Бастрыкин напомнил: таким образом, подлинность найденных останков доказана.