Легкомоторный самолет пропал на пути из Новосибирска в Томск

На поиски легкомоторного самолета Cirrus, пропавшего после вылета из Новосибирска, из аэропорта Толмачево вылетел вертолет Ми-8, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. По предварительным данным, на борту самолета был только пилот.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 9:07 (5:07 по Москве) вертолет Ми-8 вылетел из аэропорта Толмачево, спасателями осуществляются поиски на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту шесть человек.

Поиски ведутся также на акватории реки Обь от затона Ленинский район Новосибирска до населенного пункта Дубровино Мошковского района и от населенного пункта Ташара Мошковского района до населенного пункта Кругликово Болотнинского района. Устанавливается, кому принадлежит судно.