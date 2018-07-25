Рекордсмен: москвич набрал 400 баллов по ЕГЭ, и еще 100 на экзамене в МГУ

Руслан Салимгареев, выпускник московской школы, который поставил рекорд — 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), набрал еще 100 баллов на вступительном экзамене в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ).

По 100 баллов Руслан получил по четырем предметам ЕГЭ — профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В июле он сообщил РИА Новости, что собирается поступать в МГУ и МФТИ.

25 июля на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Его Салимгареев тоже сдал на 100 баллов.

Юноша сообщил, что намерен отдохнуть в августе, а затем с новыми силами приняться за учебу.