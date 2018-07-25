10 000 000 детей "из пробирки" - не Божий промысел?

Сегодня весь мир впервые отмечает День ВРТ — вспомогательных репродуктивных технологий, позволивших познать радость появления на свет собственного ребенка огромному количеству людей, еще недавно приговоренных диагнозом "бесплодие". Инициатором стала Российская ассоциация репродукции человека.

Мировое сообщество репродуктологов (IFFS) поддержало данную инициативу. Отныне 25 июля специалисты ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) и их пациенты будут отмечать создание нового направления в лечении бесплодия.

Поддержала идею и Луиза Браун — ровно 40 лет назад появившийся первый младенец "из пробирки", ознаменовавший рождение новой области медицины.

Английских ученых Роберта Эдвардса и Патрика Стептоу, посмевших соперничать с самим Богом, приподнявших завесу таинства, церковь готова была предать анафеме, а Нобелевский комитет удостоил премии.

Но самое главное — за прошедшие с тех пор годы родились 10 миллионов малышей, имеющих, по словам Владислава Корсака, "одну особенность — они очень желанные. Им уделяется повышенное внимание, потому что по пути к ним родители преодолевали большие эмоциональные затраты и материальные".

Это наблюдения Владислава Корсака, врача, ученого, президента Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), выступившего с инициативой отмечать всем миром День ВРТ.

Доктор Корсак развенчивает мифы, связанные с теми, кого называют "дети из пробирки".

- Владислав Станиславович, в каких странах люди чаще обращаются за репродуктивной помощью?

- В Японии. 500 тысяч в год. Это доступно, оплачивается, такая потребность у населения.

- А в России?

- Неизвестно. Люди скрывают, как наступила беременность. В России нет жесткого контроля. В Швеции родился человек, ему номер дали, и он умер с этим же номером. Пока ходил по медицинским учреждением, ему регистрировали все болезни. В скандинавских странах и, в частности, в Швеции — полная история состояния здоровья людей. У нас нет этого.

- Насколько верны мои ощущения: сейчас гораздо чаще начали прибегать к ЭКО? Даже в моем самом обычном окружении человек 7 не могут справиться сами и готовы прибегнуть к ЭКО.

- Только не к ЭКО, а к вспомогательным репродуктивным технологиям. Надо именно этот термин использовать. Собственно, и праздник называется Всемирный день ВРТ, включающий и донорские программы, и суррогатное материнство, инъекции сперматозоида, то есть целый комплекс. Они стали доступнее. Во всех странах есть очередь на эту процедуру, потому что бюджет ограничен. Получается, если ты хочешь сделать это бесплатно, то ты будешь стоять в очереди. В Англии, в Испании — 3 года, у нас — очередей нет, потому что приняли решение приблизиться к цифре в 1000 эко на население. Правительство выделило средства, чтобы оплатить в каждом регионе, чтобы 1000 циклов было сделано. Даже в Петербурге не было выполнено. Оказалось, что люди не готовы. Сейчас было принято решение подождать и посмотреть, воспользуется ли население тем, что предложено.

- 25 июля 1978 года, когда в Великобритании с помощью искусственного оплодотворения появилась девочка Луиза Джой Браун, стало началом счастья для многих-многих бесплодных семей. Это частая медицинская проблема. Мировая статистика говорит о том, что бесплодна 1 из 6 пар. Так, у женщин образуются нормальные яйцеклетки, но они не могут попасть в матку из-за непроходимости фаллопиевых труб. Именно эта проблема была у матери Луизы Браун. С тех пор родились 10 млн детей, но до сих пор такой способ решить проблему называют "небогоугодным", а саму процедуру ЭКО даже некоторые врачи не рекомендуют делать, потому что "каждая попытка — минус три года жизни матери".

- Это глупости, ни на чем не основанные домыслы. Нужно понимать, что наши возможности вмешаться в природу ограничены.

Природа устроена так, что на старт каждый месяц выходят несколько фолликул, и дальше у них начинается соревнование. В нормальной природе побеждает один, т.е. зрелого состояния достигает один фолликул, а не все. То, что удается нам, — это заставить все фолликулы бежать. Это искусство медицины — как стимулировать развитие всей когорты фолликулов. Поэтому стимуляция ничего не крадет у яичников женщины, она реализует только ситуацию, когда созревают все фолликулы, вышедшие на старт.

Второй миф, который находится рядом, — вмешиваемся в божье дело. То, что может сегодня биология и медицина, — это имитация условий, которые существуют у женщины в организме. Встреча сперматозоида с яйцеклеткой происходит в маточной трубе, и это определенные условия: жидкость, концентрация СО2. Это человеку известно, и это может быть воспроизведено с помощью культуральных сред, которые соответствуют по своему составу тому, что у женщины. Все что мы можем осуществить, — это создание условий, когда зарождающийся эмбрион не связан с маткой. Все, что мы можем устроить сегодня вне организма — это помещение для свидания яйцеклетки со сперматозоидом. Это, действительно, свидание, потому что когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, начинается таинство, к которому мы не имеем отношения. Он проник внутрь, и в яйцеклетке происходит трансформация в пронуклеус. Через 16 часов мы смотрим, прошло ли оплодотворение, есть ли зигота. И уже из зиготы формируется эмбрион — это должно произойти слияние двух пронуклеусов. Тогда начинается формирование генома будущего человека. К этому делу, к формированию пронуклеуса и слиянию пронуклеусов и формированию генома, люди не имеют никакого отношения. Поэтому, когда церковь говорит: "Вы вмешиваетесь в божье дело", отвечаю: "Не далее, чем устроить свидание, больше ничего". К созданию новой жизни человек до сих пор не имеет никакого отношения.

- Еще из аргументов противников ЭКО: у детей, появившихся в результате искусственного оплодотворения, не рождаются дети.

- И это глупости, как доказала Луиза Браун. В 2007 году она родила мальчика. Так же, как и наша первая Лена Донцова, ей сейчас — 32, у нее сын. Другое дело, что популяция людей, страдающих бесплодием, — это наследственный признак. Наиболее частая причина — воспалительные заболевания. Но есть и природные склонности. И если бы была какая-то патология, то не было бы никакого государственно оплачиваемого лечения.

- Вы много лет занимаетесь репродукцией. Можете ли сравнить, как относились к ВРТ раньше, в начале вашей деятельности, и как сейчас?

- Тогда это было недоступно. Кто-то искал выходы сам. А сегодня в женской консультации вам говорят, что нужно идти на ВРТ и выдают направление. Это стало доступно в нашей стране. Это победа. О том, что нужно оплачивать лечение бесплодия, впервые сказал Путин в 2007 году. После это подтвердил Медведев в такой форме, что граждане имеют право на выбор клиники и врача вне зависимости от формы собственности и местонахождения. После этого прошло много лет, и в 2013-м по программе ОМС началось лечение. Сегодня это обязательное медицинское страхование, лечение оплачивается. Как я вам уже рассказал, очередей на ВРТ нет, есть очереди в клинику, когда человек хочет попасть конкретно в нее. А клинике в то же время выдали определенное число квот. Когда к нам приходят и говорят, что мы хотим к вам, мы отвечаем, что у нас кончились квоты, и направляем в Комитет по здравоохранению, чтобы его сотрудники перераспределили квоты, если есть клиники, которые еще не выполнили план по лечению.

- В каких случаях женщине назначают процедуру ВРТ?

- Есть четко сформулированные показания. Также есть разные причины, которые можно преодолевать не только с помощью ВРТ. Если лечение не дает результатов в течение года, то нужно направлять на ВРТ. Это действительно для женщин до 35 лет, после 35 лет, если лечение не дает результатов в течение 6 месяцев, то нужно ставить вопрос о направлении на ВРТ.

- Почему кому-то помогают вспомогательные репродуктивные процедуры, а у кого-то так и не получается забеременеть?

Я прочту вам четыре строчки Губермана:

Лучше нет на свете дела,

чем плодить живую плоть.

Наше дело сделать тело,

А душой снабдит Господь.

Дело в том, что человек, конечно, все время ищет в науке объяснение тому, почему не удалось, и он находит. А причин много. И получается, что индивидуальная склонность к репродукции присутствует. Это особенность конкретного человека. Так же, как одним нужен секс каждый день, а другим — раз в неделю много. Дальше начинают выводить норму, сколько раз в неделю нормально, а сколько ненормально. А норма колоссально вариабельна. Что-то есть такое, во что не вмешиваешься. Но церковь все время рядом. Например, сейчас у нас с работы уходит очень хорошая сотрудница, которую мы очень ценим. Она воцерковленная, и ей батюшка сказал, что то, чем мы занимаемся, это не божье дело. Я говорю: "Пожалуйста, сведите меня с этим батюшкой, потому что он не знает, что такое божье дело, а что нет. Потому что мы в божий промысел не вмешиваемся". Но сотрудница с работы уходит. Это очень хороший человек, которому просто сказали, что не нужно этим заниматься. А у нее еще и муж воцерковленный. Люди не понимают. Они думаю, что если яйцеклетку получили, если в теплый шкафчик поставили, если известен газовый состав, который должен быть в жидкости, то это вмешательство. Но без божьей помощи ничего бы не получилось. Инкубатор – нельзя, но искусственную почку можно? А почему? Потому что это болезнь? Но и бесплодие — болезнь. И это решило общество, что бесплодие – это болезнь. Совершенно уникальная, но болезнь. Диагноз ставится по продолжительности отсутствия беременности. Этой болезни не сопутствует никакое физическое страдание. Человек остается работоспособным. Но государству зачем лечить это? Государству необходимо, чтобы дети рождались. Сейчас приближается демографическая яма. И чрезвычайно важно, что это спровоцированная яма.

Году в 1990 году я впервые поехал в Америку. Тогда начался экономический кризис. Экономика рухнула. И это в одночасье отразилось на демографической ситуации. В Санкт-Петербурге в один год родились 72 тысячи детей, а в следующий — 36 тысяч. В два раза упала рождаемость? Что это было? Контрацептивов у нас стало больше? Нет. С контрацептивами тогда были проблемы. Женщины научились предохраняться от беременности? Нет. Это такое торможение в мозгах. Действительно стали, с одной стороны, беспокоиться о понижении рождаемости, но, с другой стороны, нам известно такое явление в человеческой физиологии, как аменорея военного времени. Когда началась война, у какого-то количества женщин вообще прекратились месячные. Месячные, репродукция – все встало. Это известный феномен, когда на репродукцию оказывает влияние окружающая среда. Поэтому в лечении бесплодия участвует психолог. И также известны так называемые мнимые беременности. Когда большое желание женщины родить, иметь наследника приводит к остановке месячных, увеличению живота и ощущению движения. И сейчас мы действительно подошли к катастрофе, потому что люди действительно не рожали. Но может ли лечение бесплодия решить демографическую проблему? Конечно, нет. Потому что она очень велика, но отказаться от него нельзя, потому что, если люди хотят иметь детей, то пусть женщины рожают. К примеру, в Израиле нет никаких ограничений, потому что они мыслят — "если не будем рожать, то нас арабы съедят". И сейчас в обычной израильской семье минимум три ребенка.