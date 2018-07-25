Михаил Южный прошел первый круг турнира в Атланте

Российский теннисист Михаил Южный в первом раунде турнира в американской Атланте встретился с представителем США Эмилем Рейнбергом. Россиянин сумел одолеть своего соперника в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Во втором круге Михаил Южный сразится с Мишей Зверевым, выступающим за Германию.

Призовой фонд теннисного турнира в Атланте составляет более 665 тысяч долларов.