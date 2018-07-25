Дидье Дешам: сказал Мбаппе, что уничтожил бы его на поле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал оценку манере игры нападающего национальной команды и "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе. Также наставник чемпионов мира заявил, что уничтожил бы 19-летнего футболиста на поле, если бы играл против него.

"В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать неуважением. Он может отнестись к этому, как к провокации", — цитирует Дешама "Спорт-экспресс".

"Я как-то сказал ему: "Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку", — добавил французский специалист.

На чемпионате мира в России Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира. За национальную команду форвард забил четыре мяча.