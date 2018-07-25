На Крымском мосту уложили первые рельсы

На железной дороге через Керченский пролив, которая свяжет Крымский полуостров с другими регионами России, строители уложили первые рельсы, передает ТАСС.

По данным информационного центра "Крымский мост", в настоящее время строители работают над созданием верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом возводится, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым "пойдут плавно и почти бесшумно".

В инфоцентре рассказали, что формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7,1 тысяч тонн. При этом, пассажирские поезда смогут ездить со скоростью 120 км/ч, а грузовые составы — 80 км/ч.

Всего железнодорожникам нужно уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Решение о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив было принято после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.

Автодорожная часть моста открылась 15 мая, с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту началось движение транспорта.

Пока мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено.

Открытие железнодорожной части моста запланировано на 2019 год.